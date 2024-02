Sondrio | pirata della strada invade il marciapiede davanti a una scuola | positivo al test anti-droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Una guida spericolata e folle in pieno centro anon si è conclusa, solo per caso, senza danni a persone e cose. Responsabile è un uomo fermato dalla polizia locale dopo una rocambolesca fuga e trovatoal. L’episodio gravissimo è stato reso noto venerdì dal comandante dei vigili, Mauro Bradanini. I fatti avvengono nel pomeriggio. Sembra un giorno di routine alla pattuglia dei vigili, ferma nella periferica via Vanoni per ordinari controlli di poliziale. A un certo punto gli agenti decidono di fare un controllo a un veicolo, imponendogli l’alt, ma il conducente accelera all’improvviso e cerca di eludere il controllo. I vigili salgono in auto, accendono le sirene si mettono all’inseguimento dell’auto. Ilesegue una manovra ...