Solo la moglie e il medico possono fermarlo | Prodi | la rivelazione sulla Casa Bianca

Biden è molto determinato, solo la moglie ed il suo medico possono in qualche modo fermarlo'. Formigli , poi, chiede che futuro ci attende se dovesse vincere Trump : 'Donald Trump si augura che chi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il prossimo 5 Novembre si terranno le elezioni presidenziali numero 60 degli Stati Uniti, e in Europa c'è apprensione per l'esito, perché da un lato c'è il democratico Joe Biden, attualmente in carica, che desta dubbi perfino nel suo partito e riscontra disinteresse nei propri elettori e, dall'altro, c'è di gran prepotenza il repubblicano Donald Trump, desideroso di ritornare allae con propositi anti-europeisti. Se ne discute, di questo, a Piazzapulita, talk di approfondimento politico di La7, condotto da Corrado Formigli. Ospite speciale, come spesso accade, è l'ex-premier Romano, al quale si chiede un'analisi della questione americana. Formigli gli chiede: “La saldezza psicologica, mentale di Biden è messa in discussione, lei cosa ne pensa?".non ha dubbi: "Quelle americane sono due ...