Sollevamento pesi | Toma conquista il sesto titolo europeo della carriera Reeves in grande spolvero

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Va in archivio senza grandi sorprese la prima gara con in palio le medagliequinta giornata dei Campionati Europei 2024 di, in corso di svolgimento sulla pedana di Sofia (Bulgaria) e valevole come evento di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Nella categoria femminile -71 kg è arrivato infatti il trionfofavorita rumena Loredana Elena. Si tratta deloroagli Europei per la 28enne, rimasta quest’oggi abbastanza distante dalle sue migliori misure soprattutto nello slancio.ha fatto la differenza infatti nello strappo, aggiudicandosi ilcontinentale di specialità con 114 kg per poi mettere in ghiaccio la vittoria nel ...

Quarta giornata che va in archivio con un retrogusto amaro per l’Italia ai Campionati Europei 2024 di Sollevamento pesi , in corso di svolgimento ... (oasport)

Sofia – E’ stata una gara di buio e luce per Mirko Zanni , agli Europei di Sollevamento Pesi , in corso a Sofia. L’Azzurro ha conquista to una ... (ilfaroonline)

Sollevamento Pesi, Mirko Zanni conquista il bronzo nello strappo: L'Azzurro non si migliora nello slancio: "Sono andato fino in fondo, ci riproverò a Puket" ...

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: Oscar Reyes va a caccia del titolo nei -81 kg

Sollevamento pesi, Mirko Zanni fuori gara dopo il bronzo di strappo agli Europei. Oro e record per Andreev nei 73 kg: Quarta giornata che va in archivio con un retrogusto amaro per l'Italia ai Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento sulla pedana di Sofia (Bulgaria) e valevole come evento ...