Sollevamento pesi | Oscar Reyes si conferma campione d’Europa dei -81 kg!

Oscar Reyes Martinez, campione europeo e del mondo in carica negli 81 kg, vuole confermare il titolo, mentre dovrà consolidare la sua posizione Nino Pizzolato , entrato nel ranking olimpico nella

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un trionfo totale.Martinez sileader assoluto della categoria non olimpica -81 kg e trionfa per dispersione ai Campionati Europei 2024 didi Sofia (Bulgaria), conquistando la seconda medaglia d’oro consecutiva nella rassegna continentale. Una gara dominata in lungo e in largo quella di, cominciata già nel migliore dei modi nello strappo. L’azzurro è infatti abile a tirare su alla prima uscita 152 kg, per poi progredire con 155 kg nella seconda. L’errore – l’unico della gara – arriva al terzo tentativo, quandofallisce l’esecuzione di 157 kg, chiudendo dunque con la stessa misura dell’albanese Qerimaj. Terzo invece l’armeno Rafik Harutyunyan, il quale si è fermato a 154 kg mancando anche lui l’appuntamento con i 157 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 Si può iniziare, sale in pedana il romeno Bratu per il suo primo tentativo. 19.09 Fino ad ora, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.23 Nulla da fare per Bratu: il moldavo chiude la fase dello strappo a quota 140 kg. 19.21 Il moldavo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.54 Oscar Reyes purtroppo non ottiene quei 157 kg che gli avrebbero permesso di avere un margine ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12 Nulla da fare per Misakyan, fuori gara con due errori consecutivi a quota 170 kg. 20.11 No lift per ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 E non ce la fa Harutyunyan! All’armeno rimane un solo tentativo a disposizione per provare a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 NON CE LA FAAA! OROOO Reyes SS! L’azzurro si riconferma campione continentale dopo il successo di ... (oasport)

