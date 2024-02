È quanto dichiara a caldo il presidente nazionale dell'Anmil, che conosciamo direttamente e abbiamo vissuto sulla nostra pelle sostegno possibile a queste famiglie affinché non rimangano le sole

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Cielo sereno (o poco nuvoloso) eal di sopra dellastagionale. Insomma la primavera arriva in anticipo anche in. Secondo gli esperti nel fine...

Bologna, 13 febbraio 2024 - Il sole e il Caldo di questo pazzo febbraio - con l'anticiclone di San Valentino che la fa da padrone - può far piacere ... (ilrestodelcarlino)

AGI - Si chiude un'altra settimana in compagnia di un vasto campo di alta pressione su Europa occidentale e Mediterraneo, e il weekend in arrivo non ... (agi)

Le possibili anomalie nella fioritura dell’olivo a causa di un inverno caldo: L’inverno in corso rischia di essere ricordato come uno dei più caldi della storia. A rischio non solo la mignolatura ma possibili anche anomalie sulla fioritura e allegagione con un impatto significa ...

Nell'Appennino umbro-marchigiano un inverno senza neve: È un inverno senza neve e con temperature primaverili sull'Appennino umbro-marchigiano: a quota 1.400 metri, il termometro delle auto segnala 11 gradi all'ora di pranzo. (ANSA) ...

Sole e caldo sulla Puglia, temperature oltre la media. Ma settimana prossima potrebbe arrivare la pioggia. Le previsioni per il weekend: Cielo sereno (o poco nuvoloso) e temperature al di sopra della media stagionale. Insomma la primavera arriva in anticipo anche in Puglia. Secondo gli esperti nel fine ...