Sole e caldo nel weekend

In questi ultimi giorni si registra un clima anomalo, un sole primaverile ed un caldo fuori dal normale già a metà febbraio. NEL

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - Si chiude un'altra settimana in compagnia di un vasto campo di alta pressione su Europa occidentale e Mediterraneo, e ilin arrivo non sarà da meno. Secondo il Centro Meteo Italiano l'anticiclone rimonterà nelle prossime ore tenendo i suoi massimi al suolo e in quota tra Penisola Iberica e Francia. Condizioni meteo stabili tra sabato e domenica in Italia quando avremo solo un po' di nuvolosità alta in transito e possibilità di nebbie e nubi basse specie sulla Pianura Padana. Clima ancora mite con temperature da 6 a 8 gradi al di sopra delle medie del periodo ma all'inizio della prossima settimana una blanda saccatura depressionaria potrebbe inserirsi sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento soprattutto al Centro-Sud. Le previsioni indicano un ritorno del maltempo entro la fine di febbraio anche se al momento con poco freddo e neve solo in ...