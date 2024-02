possesso palla e gol (50 in 26 partite, unica nella città del Mincio, sold out , rappresenterebbe a cui vanno fatti i complimenti per l'identità

Sold out l’unica tappa italiana della band AC/DC (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (askanews) – l’unica tappa italiana della leggendaria band AC/DC , prevista per sabato 25 maggio 2024 alla RCF Arena di Reggio Emilia, è da questo momento ufficialmente Sold out. La vendita dei biglietti ha registrato il ‘tutto esaurito’ nel giro di pochissime ore, un grande successo come si evince dalle parole di Claudio Trotta: “Dopo 9 anni dal clamoroso successo del concerto all’Autodromo di Imola lo straordinario interesse del pubblico italiano nei confronti degli AC/DC è sempre altissimo. La più grande hard-rock band di sempre supera sé stessa con una fenomenale vendita di 100.000 biglietti in poche ore. Felice di essere con loro dal 1991”. Barley Arts invita, soprattutto da questo momento in poi, a non affidarsi ai circuiti di Secondary ... Leggi tutta la notizia su ildenaro (Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (askanews) –leggendariaAC/DC , prevista per sabato 25 maggio 2024 alla RCF Arena di Reggio Emilia, è da questo momento ufficialmenteout. La vendita dei biglietti ha registrato il ‘tutto esaurito’ nel giro di pochissime ore, un grande successo come si evince dalle parole di Claudio Trotta: “Dopo 9 anni dal clamoroso successo del concerto all’Autodromo di Imola lo straordinario interesse del pubblico italiano nei confronti degli AC/DC è sempre altissimo. La più grande hard-rockdi sempre supera sé stessa con una fenomenale vendita di 100.000 biglietti in poche ore. Felice di essere con loro dal 1991”. Barley Arts invita, soprattutto da questo momento in poi, a non affidarsi ai circuiti di Secondary ...

