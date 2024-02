Sognando il Polo sicurezza Incontro Sap-prefetto | Caserme inadeguate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Molti lettori ricorderanno le difficoltà nella realizzazione dell’attuale caserma dei vigili del fuoco in città. C’è però un altro problema che si trascina da anni e tocca sempre uomini in divisa, in questo caso della Polizia stradale. Nei giorni scorsi, il segretario provinciale del Sap (Sindacato autonomo di polizia) Cristiano Ambrosini, ha incontrato il, Roberto Bolognesi, a cui ha consegnato una lettera in merito al tema della realizzazione di una nuova struttura dove allocare la Polizia Stradale e la Questura di Sondrio. "Visto il prolungato silenzio sulla vicenda - ricorda il sindacalista -, è stata ribadita, per l’ennesima volta, l’annosa questione che incide sul benessere del personale della Polizia di Stato di Sondrio, ma soprattutto sull’operatività del servizio offerto ai cittadini. Già nel lontano 2016 ho segnalato agli allora rappresentanti ...