Smaltimento rifiuti speciali senza autorizzazione. Ventisettenne finisce a processo ma viene assolto (Di venerdì 16 febbraio 2024) È stato assolto con formula piena un uomo di 27 anni residente a Cuggiono, accusato di avere esercitato attività di raccolta, trasporto e Smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di autorizzazione. I fatti risalgono a un periodo compreso tra i mesi di aprile e luglio del 2021 a Corbetta, dove il cuggionese è stato sorpreso dagli agenti della Polizia locale di quel comune. A quel punto era partito il procedimento da parte della Procura di Milano, con successivo processo che si è concluso per l’appunto con l’assoluzione dell’uomo. Soddisfazione è stata espressa da parte dell’avvocato difensore Roberto Grittini che ha parlato di un ottimo risultato e di indagini piuttosto deboli che non hanno retto in sede dibattimentale. G.M. Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di venerdì 16 febbraio 2024) È statocon formula piena un uomo di 27 anni residente a Cuggiono, accusato di avere esercitato attività di raccolta, trasporto edinon pericolosi in asdi. I fatti risalgono a un periodo compreso tra i mesi di aprile e luglio del 2021 a Corbetta, dove il cuggionese è stato sorpreso dagli agenti della Polizia locale di quel comune. A quel punto era partito il procedimento da parte della Procura di Milano, con successivoche si è concluso per l’appunto con l’assoluzione dell’uomo. Soddisfazione è stata espressa da parte dell’avvocato difensore Roberto Grittini che ha parlato di un ottimo risultato e di indagini piuttosto deboli che non hanno retto in sede dibattimentale. G.M.

