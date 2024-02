A Sky Francesco Modugno: "Volo partito in ritardo da Laghos e partito in ritardo da Laghos e coincidenza persa per Victor Osimhen, Se torna insieme serata c'è da smaltire lo stress e il viaggio,

SKY – Osimhen torna a Castel Volturno: Mazzarri deciderà se convocarlo per il Genoa (Di venerdì 16 febbraio 2024) Osimhen è rientrato a Castel Volturno dopo la Coppa d'Africa, sosterrà test per valutare la condizione fisica in vista di Napoli-Genoa. Victor Osimhen è tornato al centro tecnico di Castel Volturno dopo la lunga assenza dovuta alla Coppa d'Africa. L'attaccante nigeriano, come riportato da Sky Sport, si è riunito ai compagni di squadra ed effettuerà dei test atletici per valutare la condizione fisica. Osimhen, quindi è tornato a lavorare con la squadra dopo oltre 50 giorni d'assenza. Ora spetterà a Mazzarri e allo staff sanitario azzurro capire se potrà essere a disposizione per la gara contro il Genoa. Mazzarri ha parlato di Osimhen in conferenza ...

