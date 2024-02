Skeleton | Tina Hermann vince ad Altenberg e si rilancia in classifica | Valentina Margaglio è nona

Si è conclusa la tappa di Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di skeleton ad Altenberg, in Germania. Davanti a tutte l'atleta di casa Tina Hermann (1:56.46), che precede la connazionale Susanne Kreher (1:56.56) di 10 centesimi. Chiude il podio l'americana Ro (1:56:

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Doppietta tedesca in casa., infatti, si è aggiudicata la tappa di, valevole come settimo e penultimo appuntamento della Coppa del Mondo difemminile 2023-2024, precedendo la connazionale Susanne Kreher. Sul budello teutonicoha completato la sua prova con il tempo complessivo di 1:56.46 (prima manche in 57.90, seconda in 58.56) con un vantaggio di 10 centesimi sulla connazionale Susanne Kreher (58.01 e 58.55) mentre completa il podio la statunitense Mystique Ro (58.36 e 58.34) a 24 centesimi. Chiude in quarta posizione la canadese Mirela Rahneva (58.09 e 58.62) a 25 centesimi dalla vetta, quinta l’olandese Kimberley Bos (58.49 e 58.30) a 33, mentre è sesta la tedesca Jacqueline Pfeifer (58.31 e 58.52) a 37. Settima posizione per l’austriaca ...

