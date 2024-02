Skeleton | la Germania si impone nel mixed team di Altenberg Settimi Bagnis-Margaglio

dichiara l'indipendenza del Tibet; 1915 " La Germania impone un Nino Bibbia, oro nello skeleton alle Olimpiadi di St. Moritz, è

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Secondo e ultimo appuntamento per la Coppa del Mondo diper quanto riguarda il format olimpico del, che prevede in gara un uomo e una donna. Adlafesteggia davanti al pubblico di casa: vincono Susanne Kreher e Axel Jungk. Prova dominante per i due beniamini del pubblico: nessuno dei due ha trovato il miglior crono della propria run, ma il computo totale di 2’00”92 è una spanna sopra i rivali. Seconda piazza per i cechi Anna Fernstaedt e Timon Drahonovsky che distano 69 centesimi, concludono il podio due coppie: gli statunitensi Uhlaender/Florian e gli altri tedeschi Neise/Grotheer a 74 centesimi. A St.Moritz si erano imposti Valentinaed Amedeoche oggi non sono super e chiudonoa 1”34. ...