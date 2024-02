Sinner | che mazzata | non succederà più

La finalissima degli Australian Open contro Jannik Sinner , per Daniil Medvedev - il russo che ne è uscito sconfitto dopo aver subito una impensabile rimonta - è stata una clamorosa mazzata . In tutti i sensi: psicologico, ovviamente. Ma anche fisico:

(Di venerdì 16 febbraio 2024), stavolta ha fatto addirittura più male. Adesso che ha imparato la lezione, si è ripromesso di non cascarci più. Mettiamoci nei panni di Botic van de Zandschulp. Non solo Jannikgli ha sbarrato la strada al primo turno degli Australian Open. Un mese dopo gli ha pregiudicato pure la possibilità di avanzare all’Atp 500 di Rotterdam. Ci sta, quindi, che ora come ora sia l’incubo numero 1 dell’olandese, che mercoledì sera, al termine della partita, pareva inconsolabile. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itL’altoatesino lo ha bacchettato ben bene e si può dire che non gli abbia lasciato il benché minimo scampo. Ha chiuso i conti in tempi record e non gli ha proprio concesso, per così dire, udienza. van de Zandschulp sapeva che sarebbe stata una battaglia contro i mulini a vento, ma gli va dato atto, comunque, di averci ...