Sinner batte Raonic e supera i quarti a Rotterdam | il canadese si ritira all’inizio del secondo set

Per 3 anni (2014 - 2017) Sinner è Raonic hanno condiviso lo stesso allenatore Riccardo Piatti. Un ragazzino altoatesino e un campione affermato di origine montenegrine che aveva raggiunto la finale

Roma, 16 febbraio 2024 – Nonostante le numerose defezioni, in primis quella del campione in carica Daniil Medvedev, si sapeva che l’ATP 500 di ... (sbircialanotizia)

Sinner-Raonic all'ATP Rotterdam, il risultato in diretta live della partita: Sinner chiude il programma dei quarti di finale a Rotterdam con un confronto inedito. L'azzurro affronta per la prima volta in carriera Milos Raonic, ex n. 3 ATP e oggi n. 309 al mondo. Il match è in ...

Cambia ancora il tabellone di Sinner a Rotterdam: fuori anche Rublev! E Dimitrov…: Jannik Sinner affronterà Milos Raonic ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. L’appuntamento è per questa sera (secondo match dalle ore 19.30), quando il tennista italiano incrocerà il re ...

LIVE ATP Rotterdam, Delray Beach e Buenos Aires: Sinner in campo con Raonic: Segui con noi la diretta dei match che vedono tre azzurri impegnati nei quarti di finale: Jannik Sinner contro Milos Raonic a Rotterdam, Andrea Vavassori contro Carlos Alcaraz a Baires e Flavio Coboll ...