"Si sono riunite le migliori menti del Pd per partorire questo": Capezzone sbertuccia la Schlein | Video (Di venerdì 16 febbraio 2024) Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna scorrettissima di Libero, analizza i principali fatti presentati dai principali quotidiani italiani. E il direttore editoriale di Libero non può non soffermarsi sull'intervista di Elly Schlein su Repubblica: "Un paginone enorme per non dire nulla, come al solito". Poi, sempre Capezzone, punge il Pd sul titolone di Repubblica: "La patriota che divide l'Italia". Una citazione del colloquio con la Schlein che mette nel mirino il premier sul fronte dell'Autonomia. E su queste parole, Capezzone è abbastanza ironico: "Si saranno riunite le migliori menti del Pd per partorire questo...".

