Si ferma a dormire in azienda | Federico Massa trovato morto

promozione alla direzione Comunicazione e immagine dell'azienda, 5 per cento nella seconda, mentre Canale 5 si ferma al 14,2 e 14,3 I dirigenti del Biscione possono dormire sonni tranquilli. ©

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dramma in una piccolanella zona artigianale di Macchiareddu, alle porte di Cagliari., 61 anni, di Sarroch ma residente a Selargius, stava dormendo in un locale abitativo dellain cui lavorava. Aveva acceso un braciere per riscaldarsi, prendendo sonno, probabilmente...

Donne uccise a Cisterna di Latina, il finanziere fermato: «Ho finito Renée Amato perché si muoveva e non volevo farla soffrire»: Le sconvolgenti dichiarazioni di Christian Sodano, fermato per duplice omicidio. «Avevo chiesto alla sorella Desyrée di dirmi se voleva venire a vivere con me, ma non mi voleva dare una risposta. Vole ...

Il massacro dei "Fratelli di Dio": oggi la convalida per i tre fermati: Si professano «innocenti» il 50enne Massimo Carandente e la compagna 42enne Sabrina Fina fermati assieme all'amico Giovanni Barreca, 54 anni, per aver sterminato quasi tutto il nucleo familiare di que ...