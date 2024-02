Short Track | l’Italia inizia bene l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Gdansk

Nella sesta e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di short track a Danzica , la spedizione azzurra ottiene un ottimo l'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si è apertadelladeldi. Sul ghiaccio che ha visto i trionfi europei di qualche settimana fa,hato con il piede giusto sia nelle gare individuali sia nelle staffette. C’è sicuramente grande attesa per Pietro Sighel, che in Polonia è stato capace di vincere ben tre ori nelle varie distanze a livello continentale. Il trentino ha cominciato, centrando la qualificazione ai quarti di finale nella seconda serie dei 500 metri e poi alla semifinale dei 1500 metri, dove in batteria ha battuto il compagno di squadra Luca Spechenhauser, comunque qualificato anche lui per il turno successivo. Era presente anche Andrea Cassinelli, ma non è riuscito a centrare la ...