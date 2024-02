Shogun | il trailer e la data di uscita su Disney+ della serie sul Giappone del 1600

Shgun si avvale di un acclamato cast giapponese, senza precedenti per una produzione americana: trailer e data d'uscita della

Hollywood’s Favorite Samurai Reimagines ‘Shogun’: Hiroyuki Sanada is best known for co-starring alongside Tom Cruise and Keanu Reeves. Behind the scenes, he’s played an outsize role in getting Hollywood to depict Japanese culture right.

Silly New Trailer For GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE - "Rise Together or Fall Alone": Warner Bros. has released a new trailer for director Adam Wingard ’s Godzilla x Kong: The New Empire , and I’m just annoyed by the whole thing. I’m not a fan of where Legendary Entertainment and ...

Shogun, a febbraio la nuova serie TV di Disney+: trailer e cosa sapere: La serie televisiva originale di Disney+ in arrivo questo mese si preannuncia un grande successo. Si tratta dell'adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell. È stata co-creata da ...