Shakira piange lacrime di diamanti | col top scultura annuncia l’album della rinascita

Shakira annuncia il nuovo album “Las mujeres ya no lloran”: Shakira annuncia un nuovo album: è il primo in 7 anni. Si intitola "Las mujeres ya no lloran": le donne non piangono più.

Shakira annuncia un nuovo album: è il primo in 7 anni: "Las mujeres ya no lloran": le donne non piangono più. Si intitola così il progetto che segna il ritorno discografico di Shakira.