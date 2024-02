Sfruttamento dei dipendenti | ai domiciliari imprenditore cinese

e linee di produzione che impiegano oltre 3.600 dipendenti. Il aziende per celare il proprio coinvolgimento nello sfruttamento una scheda sull' homepage del proprio sito internet al rispetto dei

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto, con il supporto dei Militari della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, nella mattinata di oggi, 14 febbraio 2024, hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arrestiemessa dal GIP di Taranto, un 60enne, datore di lavoro di fatto di un grande esercizio commerciale di vendita al dettaglio di prodotti per la casa e la persona, presunto responsabile del reato didella manodopera in danno di almeno 13 persone. Le indagini, condotte dal N.I.L. di Taranto e coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, hanno consentito di ricostruire la vicenda, alla base della quale vi sarebbe, nell’arco temporale di almeno 6 mesi, all’interno del suddetto esercizio commerciale di vendita ...

AP Photo/LaPresse (ph. Robert F. Bukaty): Tre quarti dei pescherecci industriali nel mondo non vengono tracciati pubblicamente e il trenta per cento delle imbarcazioni per il trasporto e l’energia sfugge al monitoraggio. Anche grazie al “deep ...

Un nuova legge dell’editoria: Non stupisce la battaglia legale che Meta, gigante della rete proprietario di Facebook, ha ingaggiato contro l’Agcom. Il ricorso al Tar per impedire l’applicazione del regolamento di attuazione della ...

In fabbrica come automi. Operaia denuncia i titolari: due arresti dopo l’infortunio: Nei guai imprenditori e la donna che gestiva una ditta in via Pistoiese. Trenta dipendenti costretti a lavorare 14 ore di fila. L’intercettazione fra gli indagati: "Non fa un giorno libero da 5 mesi" ...