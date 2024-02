Sfogliatine fiorentine le preparo in 5 minuti e ripiene di marmellata

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Lesono delle squisitezza molto diffuse in centro Italia, che a Roma vengono chiamate ciavattoni. Possono essere farcite con crema pasticcera, nutella o. A me piace particolarmente quest’ultima, perché posso variare a seconda del periodo, anche se su tutte la mia preferita è quella di albicocche. Sono deliziose a colazione o a merenda e piacciono tanto anche ai bambini! Prepararle in casa è piuttosto semplice, ma per riuscirci facilmente e velocemente, vi consiglio di ricorrere ai rotoli di sfoglia già pronti. Ne servono 2 rettangolari, per ottenere il giusto spessore. Dobbiamo utilizzarli freddissimi da frigorifero. Quindi estraiamoli solo quando siamo pronte a iniziare. Una volta lavorati, vanno nuovamente riposti in frigorifero per un’ora almeno, a rassodare. Ma forse è più semplice capire ogni ...