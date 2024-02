Settempedana | ok ai lavori tra le gallerie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Importanti novità a Pioraco per le grandi opere pubbliche di competenza dell’Anas: sono infatti in procinto di iniziare iper la messa in sicurezza della statale361, tratto compreso tra la galleria della Cartiera e la galleria Scoglio del Paradiso. "La strada 361 rappresenta l’unica via di accesso alle nostre zone – ha dichiarato il sindaco, Matteo Cicconi – e la sua chiusura seguita alla caduta massi dell’autunno 2021 ha determinato un blocco totale delle stesse, con tutti i disagi che ne sono seguiti. Ciò evidenzia una volta di più quanto il nostro territorio sia fragile e quanto vada preservato con i dovuti. Ringrazio l’Anas per la sensibilità verso le nostre zone e per la celerità con cui farà ripartire i. Ringrazio inoltre i cittadini, ai quali chiedo di portare pazienza ...