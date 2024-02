di cui sette saranno premiate nella serata finale. Quest'anno Anna Maria Brancato (co - direttrice artistica di Al Ard Film sono i primi due documentari lunghi in concorso in questa edizione;

Sette film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end (Di venerdì 16 febbraio 2024) Vi avevamo preannunciato un febbraio caldissimo ed eccoci qui, anche questo venerdì, con un lungo elenco di film e serie tv da vedere su Prime Video, tra novità e titoli prossimi alla scadenza.Per le novità vi segnaliamo la commedia italiana Pensati Sexy, il biopic This Is Me... Now: A Love... Leggi tutta la notizia su europa.today (Di venerdì 16 febbraio 2024) Vi avevamo preannunciato un febbraio caldissimo ed eccoci qui, anchevenerdì, con un lungo elenco ditv da vedere su, tra novità e titoli prossimi alla scadenza.Per le novità vi segnaliamo la commedia italiana Pensati Sexy, il biopic This Is Me... Now: A Love...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Weekend in Veneto, che cosa fare: fuochi d'artificio sulla neve, cabaret e musiche dei film: La comicità del duo Lopez-Solenghi, i Rumatera, Michele Placido, l'omaggio a Morricone, piazze d'amore e «code» di Carnevale: tanti appuntamenti per tutti i gusti ... Al 72/o Trento film festival la Destinazione Irlanda: La sezione del Trento film festival dedicata alle "Destinazioni" quest'anno sarà dedicata all'Irlanda. Le motivazioni principali della scelta - si legge in una nota - sono due. (ANSA) ... Deathwish Enforcers Special Edition - Recensione: Chi segue la rubrica di retrogaming di IGN Italia sa bene che ogni tanto vengono trattati anche giochi di quando Konami era attivissima in sala giochi. In particolare, in passato ha trovato spazio su ...

Video di Tendenza