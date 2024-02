per le due capolista - dominatrici dei gironi B e C della Serie C Pordenone (2 - 1 al Sangiuliano che esonera CIceri e chiama in (1 - 0 firmato Guerra allo scadere sul campo della Pergolettese) e

Serie c. La Pergolettese esonera Abbate. Troppo pesanti le ultime sconfitte (Di venerdì 16 febbraio 2024) Fiorenzuola fatale per mister Matteo Abbate. Nel primo pomeriggio di ieri la Pergolettese ha comunicato di aver sollevato dall'incarico di responsabile della prima squadra il giovane tecnico arrivato la scorsa estate dopo l'esperienza della scorsa stagione sulla panchina del Piacenza. Tramite i canali socialil club lo ha ringraziato augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera calcistica. Abbate paga un febbraio nero dove sono arrivate tre sconfitte consecutive con Vicenza, Pro Patria e mercoledì nel turno infrasettimanale con il Fiorenzuola che hanno fatto precipitare la squadra in piena zona playout. Da lì la decisione della società di cambiare per dare una scossa alla squadra in vista degli ultimi due mesi di stagione. L'allenamento di ieri pomeriggio è stato diretto dell'allenatore in ...

