Serie C, girone B. Dieci società hanno cambiato guida tecnica (Di venerdì 16 febbraio 2024) Sono Dieci le società nel girone B del campionato di Serie C ad avere cambiato guida tecnica nel corso della stagione. Ecco le novità nelle varie panchine. Ancona: Marco Donadel, dal 23 ottobre Gianluca Colavitto; Carrarese: Alessandro Dal Canto, dal 17 gennaio Antonio Calabro; Fermana: Andrea Bruniera, dal 12 ottobre Stefano Protti; Olbia: Leandro Greco dal 23 gennaio Marco Gaburro; Perugia: Francesco Baldini, dal 19 dicembre Alessandro Formisano; Pineto: Daniele Amaolo, dall'8 febbraio Roberto Beni; Recanatese: Giovanni Pagliari, da ieri Giacomo Filippi; Rimini: Gabriel Raimondi, dall'11 ottobre Emanuele Troise; Spal: Domenico Di Carlo, dal 4 ottobre Leonardo Colucci, dal 4 febbraio Domenico Di Carlo; Virtus Entella: Gennaro Volpe, dal 20 settembre Fabio Gallo.

