Serie c Ad Assisi i Titans crollano nel finale

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un secondo tempo shock costa aila partita di(78-74). Nell’infrasettimanale di C, valevole per la settima giornata di ritorno del girone umbro-marchigiano, Macina e compagni volano sul +19 dopo venti minuti ma al suono della sirenasi ritrovano con la parte brutta del referto. Incredibile, dopo quello che era accaduto nei primi due periodi. Nonostante Dini ancora non disponibile e Gamberini con qualche acciacco ma in partita, la Pallacanestro Titano vola sulle ali di un ottimo Felici per il 18-31 del 10’. Attacco a pieni giri e nel second periodo anche una difesa che non fa passare nulla, conin grande difficoltà e punteggio che all’intervallo dice 28-47. Un divario larghissimo, ma i padroni di casa, di rientro dagli spogliatoi, recuperano punti possesso dopo possesso. Bugionovo e Genjac ...