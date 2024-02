Serie B | venticinquesima giornata | programma | sfide e diretta tv

Ecco la data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli - Cremonese , match del Del Duca valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024 . Il club marchigiano, dopo la sconfitta nel turno precedente, ha bisogno di ritrovare la vittoria davanti ai propri tifosi in

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tutti alla caccia di punti che con il passare dei mesi iniziano a diventare, davvero, molto pesanti. Onorare gli obiettivi emersi alla fine di questa estate nel tentativo di regalare gioia alle rispettive piazze: in una folle corsa che vede aperti tutti i discorsi, laB è pronta a mandare in campo la suache come sempre piazzerà sul tavolo tanti argomenti irrisolti e diversemolto interessanti. Dietro a un Parma che ha ulteriormente aumentato il suo vantaggio sul secondo posto in classica è lotta dura, e vera, per conquistare quello slot meraviglioso che porterebbemente nell’Olimpo della massimacalcistica italiana. Tante squadre sono in lotta, in questo senso, e ogni punti può risultare preziosissimo. Grande equilibrio, però, anche in ...