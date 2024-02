Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 25a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

la partnership formativa e informativa avviata nel 2023 con un grazie alla collaborazione con Lega Serie A, sono capaci di dal lancio a oggi, gli episodi approfonditi in diretta e fruiti on

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Anche laBKT è su! Sia instreaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.Venerdì 16 febbraio 2024, il calcio dellaB sarà in primo piano con l'anticipo della 25atra Ascoli e Cremonese, inalle 20:30. Ricky Buscaglia guiderà la telecronaca di questa partita che si preannuncia avvincente. Ascoli e Cremonese si sfideranno con obiettivi opposti: i padroni di casa cercheranno di scacciare l'incubo dei playout, mentre la Cremonese punterà a restare in lizza per la promozione inA.Sabato 17 febbraio 2024, alle 13:55, Alessandro Iori modererà "ZonaB", un appuntamento imperdibile per gli appassionati del campionato cadetto.Nel pomeriggio di sabato, ...