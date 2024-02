Serie A3 Vullo | Banca Macerata | c’è da lavorare»

La giornata si conclude con la pallavolo maschile: " Super Lega Credem Banca 17a giornata: Verona - Padova ", con Maurizio Colantoni e Fabio Vullo, e la pallavolo femminile: " Serie A1 Tigotà 19a

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "Il servizio ha funzionato meno del solito e il muro ci ha dato poco". Italo, dg del Volley, commenta la prima sconfitta interna della squadra arrivata contro Casarano in occasione del recupero della seconda giornata dell’A3 di volley. Durante il match coach Maurizio Castellano ha pescato dalla panchina facendo ruotare anche i centrali. "È un periodo – dice– in cui abbiamo un po’ meno dai centrali e un servizio poco ficcante non contribuisce a fare la fase break". Contro Casarano è stata una gara equilibrata in cui i maceratesi, che guidano la classifica, non sono riusciti a piazzare quell’accelerazione necessaria per staccare gli avversari. "Abbiamo giocato alla pari, il problema è stato che non siamo riusciti a fare quel qualcosa in più nel quarto set quando i pugliesi sono andati via e ...