Serie A | Siren Diao sfonda già all’Atalanta | l’attaccante U19 della Spagna entusiasmante nel ‘Calcio’

L'allenatore Gian Piero Gasperini, al suo posto, probabilmente porterà di nuovo in panchina Siren Diao dell'Under 23. Indisponibile anche Palomino, mentre Hien è tornato ad allenarsi in gruppo.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 2024-02-15 21:50:10 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: ENelsta diventando chiaro che(Figueres, 2005) non comprende le barriere. Ha superato tutti all’Hellas Verona quando è arrivato, Ha segnato un gol nel Campionato Italiano Primavera (U19) e ora, dopo aver firmato per l’Atalanta, tutti i bergamaschi si innamorano di lui a Zingonia. Ha segnato due gol con l’Under 23 (inC, Terza Divisione Italiana) e Anche Gian Piero Gasperini lo ha convocato per andare con i ‘grandi’ ad una partita diA.è arrivato a Bergamo a gennaio e appena guadagnato un posto nell’Under 23 ha fatto la differenza. Gol del pareggio contro la Pro Vercelli (storico), gol del ...