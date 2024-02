Serie A oggi | le partite dal 16 al 18 febbraio 2024 | 25° giornata | dove vederle in diretta tv canali e telecronisti

Sono responsabile di quello che facciamo in campo e aumenta la mia volontà e la mia determinazione vedendo il coraggio dei ragazzi nelle ultime partite. Ricorderò ai ragazzi che oggi saremo salvi con

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) TornalaA con ledella 25esimadella stagione 2023/. Si parte venerdì con due anticipi per concludere domenica 18. Vediamo insiemevedere ledellaA, ie isu cui verranno trasmesse., lein programma per la 25esima2023-Tutto pronto per la 25esimadiA che vede il match tra la prima e ultima in classifica: Inter-Salernitana. Interessante anche il derby tra il Monza e il Milan mentre la Juventus è impegnata in trasferta a Verona. Sfida ...