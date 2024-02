Serie A – Lazio-Bologna | sfida ad alta quota tra Sarri e Thiago Motta Atalanta senza freni | quinta vittoria consecutiva a 1 | 36 su Sisal it

Domenica solito piano mobilità al Foro Italico per la partita di Serie A, Lazio - Bologna. Lavori a Testaccio Sabato 17 febbraio potature delle alberature in via Galvani. Questo comporterà la

(Adnkronos) - Roma, 16 febbraio 2024 – Il big match di giornata, inA, è il lunch match domenicale tra. Le formazioni divanno a caccia del quarto posto, attualmente occupato dall'che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. Una gara di altissimo livello che, secondo gli esperti, vede favoriti i padroni di casa a 2,30 contro il 3,40 dei rossoblù mentre si scende a 3,10 per il pareggio. La storia recente dellaracconta che in sei degli ultimi otto precedenti solo una delle due squadre ha trovato la via della rete: normale quindi che il No Goal, a 1,72, si faccia preferire al Goal, a 2,00. A proposito di marcature una rete da fuori area è offerta a 3,75 mentre un gol dalla panchina è ina 2,75. Ciro Immobile, dopo un periodo di difficoltà, si è ripreso lacome dimostrano i tre gol consecutivi messi a segno tra campionato e Champions. Il capitano biancoceleste, inoltre, alha già segnato otto reti in campionato e punta a migliorarsi: un'altra rete è offerta a 2,75. Cerca gloria anche Gustav Isaksen che cerca la seconda gioia stagionale, ipotesi data a 5,00.si affida a Joshua Zirkzee fino a questo momento vero trascinatore del: il bomber olandese primo marcatore del match si gioca a 8,25. La difesa delladovrà fare molta attenzione anche a Riccardo Orsolini, on fire in queste ultime settimane: la rete dell'esterno diè data a 4,50. Al Gewiss Stadium va in scena, invece, un testacoda al quale non si era più abituati. L', quarta, riceve il Sassuolo al limite della zona retrocessione. Dea caldissima, reduce da quattro vittorie consecutive, con gli emiliani che hanno centrato un solo punto nello stesso arco temporale. Nerazzurri favoritissimi, per gli esperti, a 1,36 contro il 7,50 degli ospiti mentre il pareggio, uscito solo una volta negli ultimi 15 incroci, è ina 5,50. Gol e spettacolo sono nelle corde di entrambe tanto che la Combo Goal + Over 2,5, a 1,83, appare molto probabile. Entrambi gli allenatori dovranno frenare i loro spiriti visto che un cartellino giallo per Gasperini o Dionisi si gioca a 4,00. Non solo sanzioni ma anche deviazioni sfortunate potrebbero indirizzare il match: un autogoal nella gara pagherebbe 9 volte la posta. Charles De Ketelaere sembra un altro giocatore rispetto alla stagione con il Milan: il belga che sfoggia una gara da gol o assist è ina 1,78. Il Sassuolo per uscire dai bassifondi si affida al suo uomo simbolo, Domenico Berardi la cui rete si gioca a 4,50. Il lanciatissimo Milan, successo a 1,80, è ospite del Monza, vincente a 4,50. La nuova Roma di De Rossi è impegnata nel derby regionale con il Frosinone dell'ex Di Francesco:giallorossa a 1,90, successo ciociaro a 3,75. Partono avanti sia il Napoli, 1,60, con il Genoa, dato a 6,00, che la Juventus, ina 1,65, sul campo del Verona,a 5,75.ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.