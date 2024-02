Serie A | Lazio-Bologna | sfida ad alta quota tra Sarri e Motta Atalanta senza freni | quinta vittoria consecutiva

Il big match di giornata, in Serie A, è il lunch match domenicale tra Lazio e Bologna. Le formazioni di Sarri e Thiago Motta vanno a caccia del quarto posto, attualmente occupato dall'Atalanta che significherebbe qualificazione

Sacchi dirige Napoli-Genoa, Di Bello designato per Verona-Juve ROMA - Marco Piccinini della sezione di Forlì è l'arbitro designato per ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) - Roma, 16 febbraio 2024 – Il big match di giornata, in Serie A, è il lunch match domenicale tra Lazio e Bologna. Le formazioni di Sarri ... ()

Ranieri: "Volevo dimettermi. Dopo la Lazio ero giù di morale, ma...": Il Cagliari vive un momento estremamente complicato, con i rossoblù che sono reduci da 4 ko consecutivi e, più in generale, da una sola vittoria nelle ultime 9 gare. Un rendimento, complice anche l'ul ...

Serie A, si torna in campo con Torino-Lecce. L’Inter capolista ospita la Salernitana: Si torna in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito l’elenco della partite con risultati, marcatori e classifica.

Pronostici Serie A: probabili formazioni, statistiche e scommesse su TUTTE le partite della 25a giornata in un click: Pronostici Serie A 2023-24 25a giornata. Tutte le partite del campionato di calcio italiano del 16-18 febbraio in un click.