Serie A | disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare | il motivo

In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze , il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata di oggi e per l'intero fine settimana.

