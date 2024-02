anche per la stagione 2023/24, i fantallenatori, settimana per settimana, schierano la loro squadra al Fantacalcio in base alle probabili formazioni della Serie A. La Serie A 2023/2024 inizia sabato

Serie A, 25ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN/Sky (Di venerdì 16 febbraio 2024) Inter-Salernitana fa parte di un venerdì ricco con la venticinquesima giornata di Serie A: sono due gli anticipi per aprire il weekend di campionato, il primo è Torino-Lecce. Serie A 2023-2024 – 25ª giornata Torino-Lecce – venerdì 16 febbraio ore 19 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Inter-Salernitana – venerdì 16 febbraio ore 21 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN Napoli-Genoa – sabato 17 febbraio ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Verona-Juventus – sabato 17 febbraio ore 18 – diretta TV

