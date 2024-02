Serie A 2023 2024 | venticinquesima giornata | le probabili formazioni

La ventiseiesima giornata del girone C della Serie C 2023 / 2024 si è chiusa con le sfide delle 20:30 che hanno regalato diversi spunti di interesse. ... (sportface)

Serie C 2023/2024 - girone C : vittoria folle della Casertana sul Monterosi - pari tra Picerno e Crotone

La ventiseiesima giornata del girone C della Serie C 2023/2024 prosegue in questo giovedì con gli ultimi match in programma. vittoria a dir poco ... (sportface)