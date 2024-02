Seriate | pusher sorpreso a spacciare si butta nel Serio per sfuggire ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 febbraio 2024). Per non farsi prendere daisi èto nel fiume, ma alla fine i militari sono riusciti a convincerlo a tornare a riva. A quel punto lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto a, in una zona boschiva nei pressi del, nota per essere zona di spaccio. Giovedì 15 febbraio idella locale tenenza hanno organizzato un servizio mirato: si sono appostati in osservazione ed hanno visto un’auto fermarsi e un nordafricano avvicinarsi per scambiare qualcosa con il conducente. Così sono intervenuti per bloccare il, che ha cominciato a divincolarsi ed agitarsi, graffiando un militare sul collo e colpendone un secondo con una forte manata. Per fuggire ...