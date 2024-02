lo spin - off de Le Iene che andrà in onda proprio questa sera, 15 febbraio, in prima serata su Italia uno. Rimane insoluto, per adesso, il cold case di Serena Mollicone, la giovane studentessa di

Serena Mollicone, a Le Iene nuove testimonianze contro l’ex maresciallo Mottola e suo figlio Marco: “Era un pusher, ha ucciso una ragazza che lo voleva rovinare” (Di venerdì 16 febbraio 2024) A distanza di 23 anni dal delitto di Arce emergono nuove raggelanti testimonianze sugli imputati accusati di aver ucciso Serena Mollicone. Sono state diffuse nel corso di “Iene Inside”, in onda ieri, su Italia Uno. L’inchiesta è stata condotta da Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli mentre è in corso il processo di secondo grado contro l’ex maresciallo dei Carabinieri Franco Mottola, all’epoca dei fatti comandante della caserma dei carabinieri di Arce, sua moglie e suo figlio Marco, assolti in primo grado. Secondo l’accusa, dopo gli accertamenti del Ris, Serena fu uccisa all’interno della Caserma. Coinvolti anche i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) A distanza di 23 anni dal delitto di Arce emergonoraggelantisugli imputati accusati di aver. Sono state diffuse nel corso di “Inside”, in onda ieri, su Italia Uno. L’inchiesta è stata condotta da Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli mentre è in corso il processo di secondo gradodei Carabinieri Franco, all’epoca dei fatti comandante della caserma dei carabinieri di Arce, sua moglie e suo, assolti in primo grado. Secondo l’accusa, dopo gli accertamenti del Ris,fu uccisa all’interno della Caserma. Coinvolti anche i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, ...

