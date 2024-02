Sequestrati 250 chili di tabacchi esteri all' aeroporto Marconi | multe per 368mila euro

La guardia di Finanza di Auronzo ha sequestrato ad un commerciante ambulante 362 chili di prodotti alimentari scaduti, avariati e in stato di decomposizione. In precedenti controlli un minimo di 250

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bologna, 16 febbraio 2024 - Oltre 250dilavoratisono stati trovati nascosti all'interno dei bagagli dei passeggeri in arrivo da Paesi extra Ue. È questo il risultato dell'attività di contrasto ai traffici illeciti messa in atto dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza in servizio all'. Degli oltre 250dinegli ultimi mesi, circa 120 erano erano di tipo “cheap white”, cioè regolarmente registrati nei Paesi di produzione, ma non commercializzabili in Italia e nell’Unionepea, in quanto non conformi agli standard di sicurezza comunitari e più dannosi per la salute dei fumatori. L'attività ...