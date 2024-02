Senza risposta le domande degli operatori

senza ricevere alcuna risposta. Poi, siccome siamo in campagna Il risultato? Una specie di conferenza stampa senza domande, come

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Prima la festa per la partenza della Milano-Sanremo, poi dalle bici si dovrebbe passare ai mezzi di cantiere. Ma il condizionale è d’obbligo perché i lavori per la ristrutturazione del mercato ipogeo e per la riqualificazione di piazza della Vittoria, che dovrebbero partire il 20 marzo, non incontrano il favore dei commercianti. Ieri alcunidel salotto buono della città hanno incontrato l’assessore al Commercio Roberta Marcone alla quale hanno postoprecise, rimaste tutte. "Non abbiamo visto il progetto – dice Luigi Polzotto, presidente della Cooperativa Centro Commerciale Piazza Vittoria – e i lavori che dovevano partire mesi fa sono previsti adesso, nel periodo di massima attività per gli esercenti della piazza". Tra glic’è chi ha chiuso il locale in ...