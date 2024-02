rettilineo finale per i raggruppamenti cuneesi di Terza Categoria metterebbero una seria ipoteca sulla promozione in Seconda. Divise da un solo punto in graduatoria si affrontano Castellettese e

Seconda categoria, il punto. Il Tavernelle prova la fuga. Muraglia mantiene il ritmo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nel girone A di Seconda categoria il Tavernelle si sgancia dall’Olimpia Macerata ed è primo da solo. La quarta giornata di ritorno ha fatto registrare la vittoria della Vis Canavaccio a Macerata Feltria, ora a 2 punti dalla capolista. Dall’alto a scendere nel raggio di 8 punti ci sono 8 squadre. In fondo la maglia nera è sempre dello Schieti. I numeri del girone A. Il Macerata Feltria nelle ultime 4 partite ha raccolto solo 1 punto, stessa cosa per il Carpegna; 30 i punti di differenza tra la vetta e la coda. L’unica squadra a non aver ancora gioito per una vittoria è lo Schieti. Del Tavernelle l’attacco più prolifico (37 gol), dello Schieti quello più asfittico (9). L’Atletico Luceoli Cantiano è il team più abbonato ai pareggi (9). Il commento di questa settimana è di Pino Fontanelli dirigente e ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nel girone A diilsi sgancia dall’Olimpia Macerata ed è primo da solo. La quarta giornata di ritorno ha fatto registrare la vittoria della Vis Canavaccio a Macerata Feltria, ora a 2 punti dalla capolista. Dall’alto a scendere nel raggio di 8 punti ci sono 8 squadre. In fondo la maglia nera è sempre dello Schieti. I numeri del girone A. Il Macerata Feltria nelle ultime 4 partite ha raccolto solo 1, stessa cosa per il Carpegna; 30 i punti di differenza tra la vetta e la coda. L’unica squadra a non aver ancora gioito per una vittoria è lo Schieti. Dell’attacco più prolifico (37 gol), dello Schieti quello più asfittico (9). L’Atletico Luceoli Cantiano è il team più abbonato ai pareggi (9). Il commento di questa settimana è di Pino Fontanelli dirigente e ...

