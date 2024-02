Seconda categoria - coppa toscana La Gallianese vince e vola in semifinale

Coppa Piemonte Prima Categoria " 2ª Giornata Seconda Fase (giovedì 15/2 ore 20,30) Area Calcio Alba Roero " F. C. Vigone Tre Valli " Perosa CLASSIFICA : Area Calcio Alba Roero 3, Tre Valli 1, F. C.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Quarti di finale per ladi. Si qualifica alle semifinali la, che ha espugnato per 2-0 il campo degli aretini del Circolo Fratticciola. Al "Sartiani" di Montagnano è decisiva una doppietta realizzata all’inizio della ripresa da Stefano Simiele. La formazione iniziale della: Romei, Mengoni, Maretti, Pierottoli P., Del Mazza, Serotti, Simiele, Colzi, Agonigi, Coralli, Mattoni. L’Impruneta Tavarnuzze è stata invece sconfitta dai grossetani dello Scarlino per 7-2 dopo i tempi supplementari nella sfida giocata al "Nicoletti" di Follonica. I 90’ regolamentari si sono conclusi sul 2-2: alle due reti dei locali ha risposto una doppietta di Niccolò Lanfranchi (un gol su rigore), ma nei supplementari la formazione fiorentina è crollata ...

Capezzano -Porcari 2-0 Successo pesante per i ragazzi di Coli che si rilanciano nella corsa verso il quinto posto. Subito in vantaggio al 5’ grazie ... (sport.quotidiano)

La Filottranese cade a Castelbellino, il Sassoferrato Genga strappa un punto al Borgo Minonna e resta in testa da solo. Exploit del Senigallia ... ()

Dopo il rinvio per maltempo di domenica lo Scarlino Calcio 2020 torna in campo. E lo fa oggi in Coppa Toscana di Seconda categoria. La formazione ... (sport.quotidiano)

Arriva un doppio successo per Giulia e Daliia: Prima prova del Campionato Regionale UISP, a Rosignano Solvay: tutti i risultati delle atlete del pre-agonismo della Ritmica Girasole ...

Coppa Piemonte Prima Categoria – Tre Valli, successo che vale la vetta! Cade tra le mura amiche l’Area Calcio: Giovedi sera in chiaro scuro per le squadre cuneesi impegnate nella seconda giornata della seconda fase di Coppa Piemonte Prima Categoria. Vince e balza in testa al Girone E il Tre Valli che fa valere ...

