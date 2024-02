Se vedi un cucchiaio di zucchero nel tuo giardino | è meglio che tu sappia cosa significa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ci sono molte fobie al mondo, alcune comuni (vertigini, serpenti, ragni, ecc.), altre così rare da far grattare la testa alla maggior parte delle persone che non ne sono affette. La mia fobia è quella delle api. Dovrei aggiungere che si tratta di tutto ciò che ronza e ha la capacità di pungere, ma sono senza dubbio le api a essere al centro delle mie preoccupazioni. Perché, vi chiederete? Se lo sapessi, forse riuscirei a trovare un modo per superare la mia paura irrazionale. Quando ero piccola, il mio terrore non aveva limiti. Letteralmente e me ne vergogno a dirlo. Se avessi avuto il potere di schioccare le dita e liberare il mondo dalle api, probabilmente l’avrei fatto. Naturalmente, con il senno di poi (e con una maggiore maturità e conoscenza) so che sarebbe stata una pessima idea. Se avessi assunto questi poteri divini e avessi fatto estinguere le api, avrei di fatto ...