“Se ne va da La7 dopo 14 anni” Enrico Mentana | l’indiscrezione e lui costretto a intervenire

Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico, ha intrapreso Durante gli anni universitari, ha continuato a coltivare la sua suo esordio in televisione come parte del cast di 'Omnibus' su La7

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Colpo di scena possibile su14potrebbe infatti lasciare La7, una decisione che in pochi immaginavano.sul suo futuro è arrivata nella giornata del 16 febbraio ed è opera del sito TvBlog, molto sicuro di ciò che ha proposto ai suoi lettori. Il conduttore avrebbe già preso dei contatti con altri e potrebbe quindi approdare in un’altra azienda.potrebbe quindi lasciare La7, dove conduce il telegiornale sin dal 2010. Ora starebbe ricevendo una proposta decisamente allettante da un’altra piattaforma, che potrebbe svoltargli la sua vita professionale. Possiamo anche dirvi subito che c’è stato un intervento ufficiale dello stesso presentatore, che ha voluto dare la sua versione dei fatti. Leggi anche: “Perché non ...

“Io non vorrei mai vivere mai né in Cina, né in Russia, né negli Stati Uniti. Cosa non mi piace degli Usa? Sono una civiltà di ignoranti, si mangia ... (ilfattoquotidiano)

MENTRE Rai e MEDIASET LITIGANO a suon di comunicati in cui ognuno se la canta e se la suona a suon di record, come in politica dove tutti vincono e ... (bubinoblog)

“Ho sempre detto che Landini e Schlein non parlano di Stellantis per tenersi buona Repubblica. Sul rapporto tra il giornale e la vicenda Stellantis ... (ilfattoquotidiano)

“Ci dovete caricare, ci dovete uccidere”: De Luca furioso con la polizia che vuole fermarlo di fronte a Palazzo Chigi. Su La7: È un Vincenzo De Luca battagliero – e furioso – quello che si è presentato a Roma oggi, venerdì 16 febbraio, per la manifestazione (promossa da Regione Campania e Anci Campania) contro il blocco del F ...

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 16 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo): Cosa vedere stasera in tv Film, serie tv, show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dalla prima puntata della nuova edizione di "The Voice Senior" ...

Maria De Filippi torna in prima serata su Rai1: ecco in quale show sarà ospite: Maria De Filippi ospite dello show evento per celebrare i 70 anni di tv Il conduttore, dopo la chiusura improvvisa del suo Non è l'Arena su La7, tornerà ...