Scuola primaria | si torna ai giudizi sintetici Dai dubbi pedagogici al cambio troppo repentino | la riforma che preoccupa gli esperti

di una verifica sulle esperienze condotte nelle scuole, di un'interlocuzione con il mondo della scuola e della ricerca universitaria questo governo decide di interrompere un processo di rinnovamento

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si riaccendono i riflettori sulle pagelle delle scuole primarie: come devono essere valutati i bambini? Cambia colore politico, cambia la modalità: così è, da anni ormai. Una linea chiara e definitiva ancora non c’è e così il governo Meloni ora dice la sua: addio aidescrittivi, si ria quelli. La prossima settimana arriverà un emendamento del governo – inserito nel disegno di legge sulla revisione del voto in condotta – sul tavolo della Commissione Istruzione del Senato. Il sistema attuale prevede quattro livelli didescrittivi: avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione. Definizioni, a detta del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, del tutto «incomprensibili» che necessitano di essere sostituite con «valutazioni più chiare e semplici». Da qui la volontà di ...