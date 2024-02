Scoppia l’incendio mentre dorme nel tir | conducente ustionato e intossicato | camion distrutto dalle fiamme

Sono in totale 7 i feriti dell’incendio divampato questa mattina in pieno centro a Saronno . L’allarme è partito alle 11,03 da una palazzina a 3 piani ... (ilnotiziario)

Candela lasciata accesa fa scoppiare l’incendio. Due inquilini in ospedale

Un appartamento in fiamme. E due inquilini, padre e figlia, trasportati in ospedale in condizioni non gravi per una leggera intossicazione da ... (ilgiorno)