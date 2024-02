Scoperto traffico internazionale di automobili Sequestrati beni per oltre un milione di euro

Scoperto corpo senza organi Quando gli anatomopatologi di A quel punto viene fatta una rogatoria internazionale nella quale gli gli organi? Dove sono finiti? Se non si è trattato di traffico di

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Prato, 16 febbraio 2024 – La guardia di finanza di Gorizia, sotto la direzione della procura di Prato, ha portato alla luce unillecito digestito da almeno quattro persone che operavano tra Prato e Firenze. I militari hanno sequestrato 135 autoveicoli e12milatra contanti e assegni nascosti nelle abitazioni degli indagati, insono stati posti i sigilli a un'area di circa 5mila metri quadri adibita a discarica abusiva per rifiuti speciali e pericolosi, dove sono state rinvenute anche 95 auto (di cui una rubata), 3 rimorchi e 6 motocicli. Tutto ha avuto inizio dal controllo di un autocarro con targa romena, avvenuto nei pressi del confine tra Italia-Slovenia. La guardia di finanza, insospettita dal fatto che il veicolo risultasse immatricolato sia in Italia sia in ...