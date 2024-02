Scoperto sul bus senza biglietto Aggredisce il controllore a calci e pugni

qualche malpancista ' covert ' ma finche non è esce allo scoperto, isole pedonali; Bus con corsia riservata sul modello dei Bus

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pisa, 16 febbraio 2024 – Una brutta aggressione è avvenuta questa mattina nel centro di Pisa: un passeggero sprovvisto diha colpito auna verificatrice di Autolinee Toscane, l’uomo le ha anche strappato di mano il telefono gettandolo poi nell'Arno. Nel parapiglia è rimasto contuso anche un uomo intervenuto in soccorso della lavoratrice, mentre l'aggressore è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito da Autolinee Toscane, a bordo del bus stavano operando due controllori, un uomo e una donna: mentre uno stava sanzionando in fondo al mezzo un passeggero sprovvisto di, la collega al centro del bus stava chiedendo le generalità a un altro utente sprovvisto di titolo di viaggio fornendogli un foglio per scrivere le sue generalità. Il passeggero lo ...