Scoperta scioccante su Terra Amara | Fikret svela l' assassino di Fekeli! Anticipazioni 17 febbraio

andiamo alla scoperta dell'Universo volando a miliardi di anni luce! Se l'Universo è definito come Ci ha accompagnato da sempre, da quando l'antica teoria tolemaica affermava che la Terra fosse il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un ritorno pazzesco di eventi inha rivelato l'di Fekeli. Laha lasciato gli spettatori senza fiato. Ecco tutto ciò che devi sapere su questa svolta sorprendente. La verità è finalmente venuta a galla. La signora Lutfiye ha rivelato a Zuleyha chi ha veramente ucciso Alì Rahmet. Il colpevole? Abdulkadir. Questa rivelazione è arrivata proprio in tempo, con il matrimonio di Zuleyha e Hakan alle porte. La reazione dialla verità Ma cosa succede quando la verità arriva alle orecchie sbagliate? Nell'episodio didel 17, il nipote di Lutfiye, sente tutto. La notizia lo sconvolge e lo spinge a giurare vendetta per la morte dello zio. La rivelazione sul fatto che Abdulkadir ...

Ecco le anticipazioni di Beautiful della puntata in onda sabato 25 novembre alle 13:50 circa su Canale 5. Beautiful torna domani, sabato 25 novembre ... (movieplayer)

Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 Il giorno del matrimonio è indimenticabile per tutte le spose, anche per Irene Fioravanti, giovane sposina toscana ... (dayitalianews)

Eccellenze Meridionali Agostino fa una scoperta scioccante : di chi sono i capelli nella storia eliminata? Ecco la verità! Il mondo della rete non ... (eccellenzemeridionali)

Social. Comprano casa e durante la ristrutturazione fanno una scoperta scioccante . La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente ... (tvzap)

Ecco le anticipazioni di Beautiful della puntata in onda martedì 23 gennaio 2024 alle 13:40 circa su Canale 5 Beautiful torna domani, martedì 23 ... (movieplayer)

Il Tamarindo: Anticipazioni 15 febbraio in prima serata – Zuleyha cancella le nozze – Mediaset Infinity: Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanar Çukurova), uno dei più amati programmi televisivi turco, ci saranno molte sorprese e colpi di scena. Inizieremo con l’arresto di Fikret, uno dei perso ...

Sant’Antimo, scoperta dai figli con un altro uomo, li picchia e minaccia il marito con le forbici: arrestata: Sant'Antimo, picchia i figli di 6 e 9 anni per impedire che rivelassero al marito le sue relazioni extraconiugali: 28enne arrestata ...

Coppia prenota un appartamento per il weekend: la scoperta shock: Scoperta scioccante in un Airbnb a Hœnheim: vacanza interrotta per una coppia francese. Scopri di più sulla vicenda.