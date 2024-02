Scontro tra Salvini e Renzi in Senato | “Italia ferma da 30 anni” “Ingeneroso attacco a Berlusconi”

'La marcia su Salvini' si legge a centro pagina. Nella stessa Subito sotto si parla dei dissidi tra Vaticano e Israele ('La radice dei dissidi tra Vaticano e Israele ('La radice dello scontro fra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un botta e risposta si è tenuto in Aula, in, durante il Question Time: il ministro delle Infrastrutture Matteoe il leader diviva Metteohanno dato vita a un acceso dibattito. “Ricordo a chi è in quest’aule a chi è a casa cosa in 15 mesi di governo stiamo tentando di fare per recuperare decenni di mancati investimenti dei governi da lei presieduti e dai governi di sinistra. Chiaro che in 15 mesi non recuperi 30, ma mi pare questa maggioranza stia dando un segno”, ha spiegato. “Ha detto che negli ultimi 30ho governato io: non me n’ero accorto. Lei è stato al governo più giorni di quelli in cui ci sono stato io. Mi sembrae poco elegante il suoal presidente del Consiglio ...